Difesa: segretario Usa atterrato a Berlino, incontrerà omologo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, è arrivato a Berlino, dove ha in programma un incontro con l’omologo tedesco, Boris Pistorius. Lo ha fatto sapere in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. “Attendo con ansia di incontrare il ministro Pistorius, con cui discuteremo il futuro della cooperazione bilaterale nel campo della difesa”, ha scritto. Austin si recherà poi alla base militare di Ramstein per partecipare alla ottava riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. (Was)