- Giorgia Meloni ha un indice alto di gradimento nei sondaggi “perché mantiene la sua personalità senza esagerare, avendo come unico obiettivo di fare quello che sente giusto per la propria Nazione. Lei è pronta a giocarsi tutto pur di realizzare le proprie idee nei prossimi cinque anni”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite a “Controcorrente” in onda questa sera su Retequattro. (Rin)