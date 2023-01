Tim: in Cda il punto sul piano industriale, debito migliore delle attese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In tal senso – prosegue Tim – ritiene opportuno dedicarsi, come Chief Executive Officer di Vivendi, a ristabilire per Tim un percorso di crescita e ad assicurare che il valore reale del Gruppo e della rete, nella sua unicità, siano correttamente riconosciuti. Da ultimo il consigliere ha confermato che Tim e l’Italia restano centrali nei piani di investimento di Vivendi". Ancora non è ancora chiaro quale possa essere l'impatto delle dimissioni dell’Ad di Vivendi dal Cda di Tim sul dossier sulla rete nazionale, che per il momento resta ancora da sbloccare. Dopo i primi quattro incontri, la prossima settimana - il 25 gennaio - si dovrebbe tenere un’ulteriore riunione del tavolo tecnico del governo con Cdp e Vivendi sulla rete, ma questa volta coinvolgendo anche rappresentanti di Tim. Intanto, oggi il sottosegretario Alessio Butti ha incontrato l'Ad della compagnia, Pietro Labriola, nell'ambito del confronto avviato dallo stesso Butti con gli operatori delle tlc. Un incontro, ha affermato Labriola, che "è andato bene: sono incontri sul settore delle tlc - ha poi precisato - che avevamo tenuto anche col precedente governo". (Rin)