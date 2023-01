Editoria: da gennaio in libreria prima monografia dedicata al film "Lezioni di piano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A trent'anni dall’uscita nelle sale, "Lezioni di piano" è un'opera cult con una colonna sonora diventata un classico e con la quale Jane Campion è la prima donna della storia del cinema a vincere la Palma d'Oro a Cannes. Per celebrare il trentennale, è in libreria da gennaio la prima monografia dedicata al film a cura di Paola Besutti e Gabriele Marcello, nella collana I Migliori film della nostra vita edita da Gremese. È quanto si legge in una nota. Un libro - spiega la nota - che ricostruisce la genesi del film, il percorso della regista, talento internazionale dallo sguardo non convenzionale, i molteplici rimandi letterari e analizza la centralità della musica, protagonista e metafora di un’opera unica. Il trittico Jane Campion, musica e letteratura è il cuore pulsante del testo. Una pellicola - aggiunge la nota - densa e potente, sulla riappropriazione del desiderio e della sessualità da parte di una donna scozzese di metà Ottocento, trapiantata in un contesto coloniale neozelandese governato dalle accigliate regole puritane del vecchio continente, lontane dai modelli di vita dei nativi. (segue) (Com)