- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioLAZIO 2023- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato interviene all'incontro "Lazio 10 anni di risanamento, sviluppo e buon governo del centrosinistra". Scuderie Estensi, Tivoli (ore 17:30)- Il candidato del centrosinistra presedenza del centrosinistra, Alessio D’Amato, incontra le Associazioni Consortili di Roma, in merito alle possibilità di attuare le azioni necessarie per realizzare le opere a Scomputo: opere di urbanizzazione primaria e secondaria, quali strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione (urbanizzazione primaria); asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo, mercati di quartiere, chiese ed altri edifici per i servizi religiosi, impianti sportivi, aree verdi, attrezzature culturali e sanitarie (urbanizzazione secondaria). Saranno presenti i candidati della Lista Civica D’Amato Presidente. Comitato Alessio D’amato Presidente, via di Portonaccio, 23 D, Roma (ore 15)- Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, incontra Aiop Lazio. Hotel Le Meridien Visconti, via Federico Cesi 37, Roma (ore 15:30)- La capolista del Partito democratico di Frosinone alle elezioni regionali del Lazio, Sara Battisti, inaugurerà il comitato elettorale a Sora. Interverrà il presidente della Provincia di Frosinone e sindaco di Sora, Luca Di Stefano. Via Corso Volsci 122, Sora (ore 18) (segue) (Rer)