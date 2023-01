Bolivia: 350 camion bloccati in territorio peruviano a causa delle proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 350 camion di società boliviane sono bloccati nel vicino Perù a causa delle proteste sociali e degli scontri che si registrano dal 4 gennaio nel Paese confinante. Lo riferisce il quotidiano "Los Tiempos". Le società di trasporto chiedono aiuti al governo perché istituisca un corridoio umanitario per offrire assistenza ai camionisti che si trovano in una situazione di emergenza, senza cibo né assistenza. I casi più gravi si registrano a ridosso del valico di confine di Desaguadero, dove il Centro di assistenza alle frontiere Bolivia-Perù (Cebaf) è stato chiuso 13 giorni fa. Il 14 per cento del volume del commercio estero boliviano circola su gomma attraverso il valico di frontiera di Desaguadero. La soia e suoi derivati rappresentano il 70 per cento delle merci trasportate. Ogni mese oltre 186 mila tonnellate di merci vengono movimentate attraverso il valico per un valore di 150 milioni di dollari. Dallo scorso mese di dicembre in Perù si registrano scontri tra forze di sicurezza e sostenitori dell'ex presidente Pedro Castillo, arrestato lo scorso 7 dicembre per avere tentato di sciogliere il Congresso e convocare elezioni anticipate. (Brb)