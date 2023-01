Cultura: Santanchè, passaggio testimone capitale, sia occasione per territorio e Italia tutta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Essere capitale italiana della cultura “è una grande opportunità per il territorio. Lo testimoniano anche gli importanti numeri, in termini di flussi turistici, ottenuti da Procida nel 2022. L’isola passa quindi un testimone importante con l’auspicio che Bergamo-Brescia capitale italiana della cultura 2023, sia occasione per le città coinvolte ma anche per tutta la nazione”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, nel commentare il passaggio di testimone da Procida a Bergamo e Brescia capitale italiana della cultura. (Rin)