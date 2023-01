Usa-Turchia: Blinken e Cavusoglu presiedono meccanismo strategico, focus su difesa, Ucraina e Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partecipanti alla riunione hanno poi discusso la necessità di rafforzare il coordinamento nel quadro della Nato, alla luce delle principali sfide globali: dalla sicurezza collettiva al processo di adesione di Svezia e Finlandia all’interno dell’Alleanza, fino ad arrivare alla situazione nel Mediterraneo orientale e alla lotta al terrorismo internazionale. Su quest’ultimo punto, Blinken e Cavusoglu hanno affermato di voler avviare consultazioni strategiche nel campo della lotta al terrorismo, in seno al meccanismo strategico. Particolare attenzione è stata dedicata alla crisi in corso in Siria, e alla necessità di organizzare un processo politico in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, oltre alla stabilità regionale in Medio Oriente e nel continente africano. Infine, le parti hanno valutato positivamente l’andamento della cooperazione bilaterale in ambito commerciale. (Was)