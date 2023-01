Lazio 2023: dalla sanità ai rifiuti lo scontro continua, botta e risposta tra i candidati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Non si è fatta attendere la risposta di D’Amato: "Non intendo scendere sul piano delle offese, per me parlano i risultati dalla lotta al Covid all'uscita dal commissariamento della sanità. Sono un uomo libero non influenzabile, Rocca rappresenta un mondo antico che ha portato al disastro la sanità regionale. Nel 2007, con lui alla guida della azienda ospedaliera Sant'Andrea, il disavanzo totale del servizio sanitario regionale è stato di 1,6 miliardi: è questo baratro che ci ha portato a dieci anni di commissariamento, al blocco delle assunzioni e all'aumento della pressione fiscale per famiglie e imprese". Inoltre, ha ricordato D'Amato: "sono soddisfatto di aver ottenuto uno dei più alti riconoscimenti da parte del Capo dello Stato, come ufficiale al Merito della Repubblica, proprio per il contrasto alla pandemia". Tra le questioni spinose il capitolo rifiuti. Il candidato del centrodestra ha ribadito di essere favorevole al termovalorizzatore di Roma, pronto a collaborare con il sindaco Gualtieri su questo tema. I dubbi sollevati da Rocca riguardano il luogo prescelto per l'impianto, l'Ardeatina, perché "potrebbe causare dei problemi alla viabilità". Ma il termovalorizzatore "serve perché deve chiudere il ciclo dei rifiuti ma dobbiamo anche far ripartire la differenziata - ha ribadito Rocca -. Non può non esserci una collaborazione reale e concreta con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Sarei un folle se mi mettessi solo per motivi di appartenenza a fare una guerra inutile, dobbiamo lavorare insieme", ha concluso Rocca. (segue) (Rer)