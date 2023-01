Ucraina: “Wsj”, Germania non invierà Leopard se Usa non manderanno anche i loro carri armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non consentirà ad altri Paesi occidentali di inviare all’Ucraina carri armati di fabbricazione tedesca, nè accetterà di rifornire il Paese con i mezzi in dotazione alle proprie Forze armate, a meno che gli Stati Uniti non accettino di inviare anche carri armati di matrice Usa. Lo ha confermato al “Wall Street Journal” un alto funzionario tedesco, rimasto anonimo. Allo stato attuale, nei Paesi Nato sono presenti circa duemila carri armati tedeschi Leopard. Una serie di nazioni europee, tra cui Polonia, Finlandia e Danimarca, si sono dette disponibili ad inviare i carri Leopard all’Ucraina, previa autorizzazione da parte delle autorità di Berlino. (Was)