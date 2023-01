Sanità: D'Amato, bene posti di polizia in ospedale, aumenta sicurezza per operatori e pazienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota, dichiara: "Apprezzo il nuovo piano di sicurezza a seguito del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica disposto dal Prefetto Frattasi. Tale piano va incontro alle richieste fatte nei mesi scorsi alla luce dei frequenti episodi di aggressione al personale sanitario. Garantire la sicurezza nei principali ospedali di Roma e della sua area metropolitana è essenziale ed auspico che vengano estesi nel tempo anche al resto della Regione", conclude D'Amato. (Com)