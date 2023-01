Editoria: da gennaio in libreria prima monografia dedicata al film "Lezioni di piano" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pellicola - prosegue la nota - ricca di riferimenti letterari, pur non essendo un adattamento, che affida alla musica un ruolo e una presenza strutturali come pochi altri film hanno saputo fare. Jane Campion firma, nel 1993, un film che, ancora oggi, è un unicum: femminile ma non femminista, innovativo nella sintassi cinematografica, nella scrittura e nelle intenzioni musicali. Uomini femminilizzati e donne mascolinizzate sono inquadrati dalla regista in una propria versione del romanzo gotico e d’appendice, in cui anche l’elemento erotico è forte e inaspettato: violento, viscerale, essenziale. Una visione che, a distanza di anni, rimane emotivamente intatta per finezza registica. Un film che sembra classico e romantico, ma che, in realtà, è il suo opposto. Il libro è anche un omaggio a Jane Campion che, pur con una piccola filmografia, è un’avanguardista che innova linguaggi e narrazione dei generi, come testimonia anche il conferimento del Leone d'oro a Venezia per la regia de Il potere del cane. Con Lezioni di Piano - conclude la nota - cambia l’idea di cinema al femminile e di adattamento letterario: per la Bbc è uno dei migliori film della storia del cinema, diretto da una donna che parla di donne, delineando una nuova femminilità. (Com)