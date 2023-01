Giustizia: La Russa su intercettazioni, contento per parole Nordio e applauso opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho visto l'applauso compatto in Aula alle parole di Nordio di tutto il centrodestra e non mi è dispiaciuto, anche da buona parte della opposizione, a partire dal Movimento 5 stelle. “Sono contento che il ministro della Giustizia abbia detto che la lotta alla mafia non bisogna minimamente interrotta e in quei casi le intercettazioni sono assolutamente necessarie ma ha ne rivendicato anche l'uso per combattere terrorismo e mafia”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite a “Controcorrente” in onda questa sera su Retequattro. (Rin)