Brasile: confermata la visita di Lula negli Stati Uniti il 10 febbraio

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, si recherà in visita ufficiale negli Stati Uniti il prossimo 10 febbraio. Lo riferisce la stampa locale, secondo cui la volontà del presidente statunitense Joe Biden era ricevere Lula già a gennaio, ma la possibilità è stata esclusa a causa dell'intensa agenda del capo dello Stato brasiliano, soprattutto a seguito dell'attacco alle istituzioni dello scorso 8 gennaio. Il primo viaggio ufficiale internazionale del presidente dopo l'insediamento sarà quello del prossimo 23 gennaio in Argentina, dove parteciperà al vertice della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac). La Celac è un gruppo formato da 33 Paesi, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione per lo sviluppo dell'America Latina e dei Caraibi. La partecipazione del Brasile era stata sospesa per decisione del presidente uscente, Jair Bolsonaro, nel 2020. Nel primo trimestre il capo dello Stato dovrebbe essere anche in Cina. La visita potrebbe slittare tuttavia ad aprile. Nello stesso mese Lula è atteso a Lisbona, in Portogallo. Il presidente sarà presente alla consegna del premio Camoes per la letteratura a Chico Buarque de Holanda. (Brb)