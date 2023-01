Industria: Benaglia (Fim Cisl), con Urso incontro proficuo e aperto al confronto, ora lavorare su tavoli specifici di settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L’incontro al Mimit sulle politiche industriali per il settore metalmeccanico tra il ministro Urso e i segretari generali delle organizzazioni sindacali di settore “è stato utile per avviare all’insegna del confronto, un rapporto tra sindacato metalmeccanico e ministero sui temi di politica industriale. L’incontro è stato proficuo perché ha segnato l'esigenza, anche da parte del ministro, di aprire un dibattito con il sindacato per governare le grandi trasformazioni digitale e green che stanno interessando le filiere metalmeccaniche”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia. “Nell’incontro di oggi abbiamo chiesto e ottenuto che il ministro convochi dei tavoli di settore su: automotive, siderurgia, elettrodomestico, installazioni impianti; settori su cui come sindacato da tempo stiamo sollecitando incontri specifici. A tal proposito, già il 14 febbraio è stato calendarizzato un incontro dedicato all'aggiornamento del piano del Gruppo Stellantis in Italia e successivamente un tavolo specifico per l’automotive. Tavolo quest’ultimo chiesto da tempo e su cui, c’è la necessità di recuperare presto e bene il tempo perso per affrontare la grande trasformazione ecologica e digitale che sta interessando questo settore. Il ministro Urso ha voluto anche ribadire la volontà di definire un piano nazionale per la siderurgia", ha aggiunto Benaglia. (segue) (Rin)