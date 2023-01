Industria: Benaglia (Fim Cisl), con Urso incontro proficuo e aperto al confronto, ora lavorare su tavoli specifici di settore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Come abbiamo segnalato - prosegue - il settore oltre che essere alle prese con la sfida green e con gli aumenti dei costi dell’energia, presenta delle vertenze che vanno affrontate in prospettiva come quella di Acciai Speciali di Terni (Ast) e altre, che necessitano come la Jsw di Piombino, di un intervento urgente del governo mentre, su Acciaierie d’Italia (ex-Ilva) ci sarà un incontro specifico domani alle 14:00. Come Fim Cisl abbiamo sollevato anche le criticità che riguardano le installazioni impianti per le telecomunicazioni, un settore su cui si sta aprendo una crisi strutturale e su cui è necessario intervenire con importanti investimenti pubblici, anche rispetto alla partita della rete unica. L’incontro di oggi ha rappresentato quindi un’importante punto di partenza. Registriamo la volontà di affrontare le partite vere dell’industria e soprattutto, la necessità comune d’impostare una politica industriale dell’Italia in chiave europea che oggi come sappiamo, rappresenta il principale punto su cui dobbiamo convergere come sistema Paese. Bisogna ora passare dalle parole ai fatti per rendere sostenibili le scelte di transizione che il Paese dovrà affrontare nei prossimi anni. Abbiamo da ultimo invitato il ministro - conclude Benaglia - a monitorare importanti vertenze nazionali aperte a partire da quella del gruppo Whirlpool con l’annuncio avvenuto ieri della cessione dei siti al gruppo turco Arcelik". (Rin)