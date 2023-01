Sanità: al ministero tavolo su approvvigionamento farmaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tornato a riunirsi questo pomeriggio, presso il ministero della Salute, il tavolo di lavoro sull’approvvigionamento dei farmaci, promosso dal sottosegretario Marcello Gemmato, alla presenza di rappresentanti del ministero della Salute, di Aifa e della filiera farmaceutica produttiva e della distribuzione. Presenti al tavolo – riferisce una nota – anche i medici di medicina generale e Nas. I lavori sono stati introdotti da un breve indirizzo di saluto del Ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Dopo la prima riunione della scorsa settimana, questo di oggi vuole essere un incontro ancora più operativo per individuare iniziative condivise a breve termine, circa le problematiche che determinano la carenza o l’indisponibilità di alcune tipologie di medicinali”, ha dichiarato il sottosegretario, Marcello Gemmato, in apertura dei lavori. “Il tavolo, che per adesso ha un orizzonte temporale di un anno e focus sull’ approvvigionamento dei farmaci – ha continuato Gemmato – consoliderà un gruppo di lavoro permanente a carattere strategico per trattare tutte le tematiche riguardo l’accesso, la disponibilità e la sostenibilità del bene farmaco per i cittadini. Penso, ad esempio, alla possibilità di riportare strategicamente la produzione di principi attivi in Italia e alla possibilità di rendere sempre più attrattivo il nostro Paese in tema di ricerca e produzione di farmaci”. (segue) (Rin)