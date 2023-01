Ucraina: Usaid annuncia 125 milioni di dollari di aiuti per rafforzare infrastrutture energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratrice dell’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power, ha annunciato di voler lavorare con il Congresso per approvare 125 milioni di dollari di nuovi aiuti per rafforzare le infrastrutture energetiche in Ucraina, alla luce della guerra con la Russia. Parlando al Forum economico globale di Davos, l’amministratrice ha affermato che la Russia ha “attaccato, a più riprese e in maniera deliberata, le infrastrutture energetiche ucraine, nel tentativo di sfruttare la stagione invernale come strumento per portare avanti l’invasione”. I nuovi aiuti consentirebbero di rifornire l’Ucraina con nuove turbine a gas, trasformatori, acqua potabile e sistemi per il riscaldamento delle abitazioni. (Washington)