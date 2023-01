Algeria: Tebboune concede la grazia a oppositore ed ex candidato alle presidenziali Nekkaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha firmato un decreto presidenziale che concede la grazia l’oppositore politico Rachid Nekkaz, noto imprenditore candidato in passato alle elezioni presidenziali. Lo ha reso noto l’emittente televisiva algerina “Ennahar”. Nakaz, in carcere da maggio del 2021, aveva inviato una lettera al presidente Tebboune annunciando il ritiro dalla politica per dedicare il suo tempo alla famiglia. L’uomo era stato condannato lo scorso giugno a cinque anni di reclusione per “istigazione all’assembramento” e per aver “impedito ai cittadini di esercitare regolarmente il loro diritto di voto”. Nel 2010 Nekkaz era balzato agli onori delle cronache in Europa per aver fondato un’organizzazione con lo scopo di pagare le multe comminate alle donne accusate di aver indossato il niqab in pubblico. L’uomo d’affari ha rinunciato alla cittadinanza francese dopo aver annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali che si sarebbero dovute tenere in Algeria nell’aprile del 2019, poi rinviate a causa delle proteste popolari e delle dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika. (Ala)