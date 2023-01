Lazio 2023: dalla sanità ai rifiuti lo scontro continua, botta e risposta tra i candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla sanità ai rifiuti: nel Lazio si sta consumando una campagna elettorale lampo, senza esclusione di colpi, sui temi di maggiore interesse pubblico. A meno di un mese dal voto del 12 e 13 febbraio, i tre principali candidati alla presidenza della Regione Lazio - Alessio D'Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per il centrodestra e Donatella Binachi per il M5s - non perdono occasione per lanciare attacchi o replicare ai propri avversari. Tra interviste e conferenze stampa non mancano stoccate con botte e risposte a distanza. Lo scontro più acceso è sul fronte Rocca-D'Amato. Il primo affondo della giornata è arrivato da Rocca su un tema delicato, come quello dei conti pubblici legati alla sanità: "D'Amato non capisce un granché di sanità. Per il Sant’Andrea si trattava di un disavanzo programmato e autorizzato perché era un ospedale appena aperto, in avviamento, che poi è diventato un gioiello, uno dei migliori del centro Italia", ha detto il candidato del centrodestra replicando a D'Amato che lo aveva criticato sulla gestione dell'ospedale quando fu commissario e direttore generale, parlando di un disavanzo di 78 milioni. "Non accetto lezioni da D'Amato - ha aggiunto Rocca - pensasse alla situazione che ha lasciato, con i nostri ospedali che ancora usano il fax per cercare i posti letto. La sanità regionale negli ultimi 10 anni ha fatto passi indietro, e serve un'inversione di rotta, basti pensare alla situazione delle province, all'assistenza domiciliare integrata ancora in fase di avviamento, a tutta una serie di temi cui dare risposta". Rocca non ha criticato solo la gestione della giunta Zingaretti, ma anche quello che D'Amato considera uno dei risultati più importanti della sua carriera politica, il contrasto al Covid. "La gestione del Covid, è stata buona, è vero, ma il merito non è di un uomo solo, ma corale, possibile grazie alle migliaia di operatori della regione, ai 5 policlinici universitari, al polo militare del Celio, ai vigili del fuoco", ha concluso Rocca, ribadendo che D'Amato "ha avuto visibilità per il ruolo" di assessore alla Sanità "non tanto per l'azione". (segue) (Rer)