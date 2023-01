Lazio 2023: dalla sanità ai rifiuti lo scontro continua, botta e risposta tra i candidati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, sulle ceneri del "campo largo" zingarettiano e da una posizione che, apparentemente, sembra più defilata, la candidata del M5s Donatella Bianchi prosegue la sua corsa e si fa sentire con stoccate dirette ai suoi avversari, soprattutto contro il suo ex alleato Pd, Alessio D'Amato. Con il Pd "la distanza è netta sui principi. Penso che questa alleanza non sia praticabile - ha ribadito Bianchi -. Il tema del termovalorizzatore è solo uno dei tanti elementi che nel Lazio (rispetto alla Lombardia, ndr) ha evidenziano la differenza tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico". Poi un affondo contro Rocca: "Ricordo che Francesco Storace, che ha governato la Regione Lazio faceva e fa il giornalista. Forse Rocca nelle sue affermazioni si riferiva a Storace", ha detto Bianchi ribattendo a Rocca, secondo cui con i giornalisti al governo "la Regione ha già dato". Infine, il programma: nei primi cento giorni di governo, Bianchi ha spiegato che vorrebbe istituire "un assessorato per le politiche giovanili" ma prima di tutto "il Lazio si costituirà parte civile nei casi di processi per violenza alle donne". "Poi ci sarà la stesura di un nuovo piano rifiuti, convocherò un tavolo con i sindacati per gestire le emergenze occupazionali – ha aggiunto – e ci sarà il reddito di cittadinanza regionale per chi è in difficoltà. Inoltre, studieremo iniziative mirate sulla sanità che è l’altro grande problema", ha concluso. (Rer)