Autonomia: palazzo Chigi, approvazione ddl in uno dei prossimi Cdm

- Grande sintonia, in linea con gli impegni assunti con gli italiani e definiti nel programma di coalizione, nella riunione a palazzo Chigi sulle riforme. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. Nel corso della riunione - alla quale hanno partecipato il presidente del Consiglio Meloni, i vice presidenti Tajani e Salvini, il sottosegretario Mantovano e i ministri Calderoli, Casellati, Fitto e Lollobrigida - si è definito il percorso tecnico e politico per arrivare, in una delle prossime sedute del Consiglio dei ministri, all'approvazione preliminare del disegno di legge sull'autonomia differenziata. (Rin)