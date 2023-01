Israele: Corte suprema boccia ministro dell’Interno e della Salute del governo Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema israeliana ha invalidato la nomina di Aryeh Deri, del partito religioso Shas, a ministro dell’Interno e della Salute del nuovo governo di Benyamin Netanyahu in quanto condannato in passato per reati fiscali. Lo rende noto il quotidiano “Hareetz”, spiegando che la decisione è stata presa da dieci giudici su undici. “La nomina Aryeh Deri non può essere convalidata", ha affermato la Corte suprema in un comunicato. Deri è il segretario di Shas, uno dei maggiori partiti religiosi e stretto alleato di Netanyahu.(Res)