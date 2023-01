© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non bisogna mai considerare battuta la mafia. L'arresto di Messina Denaro “è un successo clamoroso dello Stato ma non bisogna abbassare minimamente la guardia”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite a “Controcorrente” in onda questa sera su Retequattro. (Rin)