Tim: in Cda il punto sul piano industriale, debito migliore delle attese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio il Consiglio di amministrazione di Tim si è riunito per fare il punto sul piano industriale 2023-2025, che verrà presentato il prossimo 15 febbraio alla comunità finanziaria. Durante la riunione, secondo quanto si apprende, è stato fatto un focus sul debito, che si sarebbe ridotto a circa 20 miliardi di euro: un risultato migliore delle attese degli analisti. Quella di oggi era una riunione importante, dal momento che non solo era la prima dopo la cooptazione di Massimo Sarmi nel Cda, anche la prima dopo le dimissioni dell'Amministratore delegato di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, dal board della compagnia. Una decisione, quest'ultima, che non va letta come un disimpegno di Vivendi dall'Italia. Infatti, secondo quanto reso noto da Tim, nel rassegnare le dimissioni dal Cda De Puyfontaine “ha soggiunto come, in questa fase di dialogo costruttivo fra i principali azionisti di Tim e le istituzioni sotto la guida del nuovo governo, sia fondamentale che tutte le parti siano libere di lavorare in maniera costruttiva e trasparente nell’interesse della società e di tutti i suoi azionisti”. (segue) (Rin)