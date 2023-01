Brasile: sabotaggi alle linee elettriche, Procura indaga su legame con attacchi di Brasilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura federale del Brasile (Mpf) ha aperto un'inchiesta per verificare l'esistenza di una relazione tra gli attacchi alle istituzioni dello scorso 8 gennaio a Brasilia e i sabotaggi registrati su alcuni tralicci della corrente elettrica in diversi stati del Paese nei giorni successivi. Il vice procuratore generale della Repubblica, Carlos Frederico Santos, coordinatore del gruppo strategico per la lotta agli atti antidemocratici, ha chiesto all'Agenzia nazionale dell'Energia Elettrica (Aneel) di fornire tutti i documenti relativi agli attacchi registrati nella notte tra il 9 e il 10 gennaio. (segue) (Brb)