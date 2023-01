Ucraina: Cirielli su tragedia di Brovary, tributo pagato per difesa dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia di Brovary è solo l'ultimo tributo versato per rivendicare il rispetto dell'integrità territoriale, il diritto all'autodeterminazione e alla libertà. Lo ha detto il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. "Una guerra provocata dalla Russia, che ha già causato migliaia di morti ed enormi sofferenze, oggi ha sottratto alla vita anche giovanissime vite innocenti di una scuola per l'infanzia, il ministro e il vice ministro dell'interno ucraino e alti rappresentanti delle istituzioni che si trovavano su un elicottero diretto proprio verso il fronte. Giunga la mia solidarietà al presidente Zelensky, all'ambasciatore in Italia Melnyk e all'intero popolo ucraino", ha dichiarato Cirielli. "Il popolo ucraino è impegnato nella coraggiosa ed encomiabile difesa della dignità e la tragedia di Brovary temo sia solo l'ultimo tributo versato per rivendicare il rispetto dell'integrità territoriale, il diritto all'autodeterminazione e alla libertà", ha concluso Cirielli. (Res)