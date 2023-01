Lazio 2023: sondaggio Euromedia research, rifiuti, salute e lavoro le priorità dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rifiuti, salute e lavoro. Sono questi i temi su cui la Regione Lazio dovrebbe intervenire con la massima urgenza secondo un sondaggio condotto da Euromedia research per il quotidiano online "ilSussidiario.net" sulle priorità per i cittadini del Lazio in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. È quanto si legge in una nota. Nel dettaglio - spiega la nota - la gestione dei rifiuti è ritenuta prioritaria dal 47 per cento degli intervistati, la Salute dal 40 per cento e il Lavoro dal 35 per cento. Tra i temi meno rilevanti spiccano invece l’agricoltura (1 per cento), la regolamentazione del gioco e delle scommesse legali (0,9 per cento) e lo sport (0,8 per cento). Riguardo alle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti circa sei cittadini su dieci (58 per cento) si dicono favorevoli alla costruzione di un termovalorizzatore a Roma: il 72 per cento degli elettori di Fratelli d’Italia, il 61 per cento di Forza Italia, il 57 per cento della Lega, il 62 per cento del Pd, l’87 per cento degli elettori di Azione-Italia Viva e il 26 per cento del Movimento 5 stelle. Solo il 23 per cento degli intervistati è invece contrario all’impianto e il 19 per cento non sa o non risponde. Sul tema delle dipendenze - aggiunge la nota - la metà esatta degli intervistati (50 per cento) pone come particolarmente pericolosa e grave nel Lazio la dipendenza dalle droghe (cocaina e cannabis in particolare) mentre il 14 per cento opta per l’alcol, il 7 per cento per il gioco e le scommesse legali e il 2 per cento per il tabacco. Il 27 per cento non sa o non risponde. (segue) (Com)