Arabia Saudita: ministro Finanze, aperti a concludere accordi petroliferi in valute diverse da dollaro

- L'Arabia Saudita, il più grande esportatore mondiale di petrolio greggio, è aperta a discutere di accordi commerciali riguardanti il petrolio in valute diverse dal dollaro statunitense. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze saudita, Mohammed Al-Jadaan, parlando ai giornalisti a margine del Forum economico mondiale (World Economic Forum) in corso a Davos. "Non ci sono problemi con la discussione su come stabiliamo i nostri accordi commerciali che possono essere in dollari Usa, euro o rial sauditi”, ha dichiarato Al Jadaan a “Bloomberg TV”. "Non credo che stiamo respingendo o escludendo qualsiasi discussione che contribuirà a migliorare il commercio in tutto il mondo", ha aggiunto il ministro saudita. (segue) (Res)