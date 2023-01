Arabia Saudita: ministro Finanze, aperti a concludere accordi petroliferi in valute diverse da dollaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riyal saudita è stato ancorato al dollaro statunitensi per decenni, mentre le esportazioni di petrolio saudita continuano a sostenere il sistema del petrodollaro degli anni '70 in cui il principale esportatore mondiale di petrolio quota il suo greggio in dollari. Negli ultimi anni, tuttavia, l'Arabia Saudita ha mostrato la volontà di intensificare la sua cooperazione strategica nel commercio di petrolio con la Cina, il più grande importatore mondiale di greggio. Lo scorso dicembre, la Cina e l'Arabia Saudita hanno concordato di espandere il commercio di petrolio greggio mentre aggiornavano le loro relazioni a una partnership strategica durante la visita del presidente cinese Xi Jinping nella capitale saudita Riad. La Cina è ansiosa di mettere in primo piano la propria valuta, lo yuan, nel commercio internazionale di petrolio. Durante una visita in Arabia Saudita il mese scorso, Xi Jinping si è impegnato a intensificare gli sforzi per promuovere l'uso dello yuan nel settore energetico. Il presidente cinese proposto durante un vertice nella capitale saudita con i rappresentanti dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) il ricorso alla borsa del petrolio e del gas naturale di Shanghai per portare a termine i propri accordi commerciali in yuan. (Res)