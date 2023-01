Italia-Algeria: ambasciata algerina organizzerà forum d’affari a Napoli il 25 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Algeria in Italia organizzerà il 25 gennaio un forum di affari e investimenti a Napoli, in collaborazione con l'Unione industriali di Napoli (Uin) e in partenariato con il gruppo degli imprenditori e degli industriali di Mitidja (Ceimi). Secondo quanto reso noto dalla stesa rappresentanza diplomatica, l’incontro è organizzato nell’ambito del rafforzamento dei rapporti di cooperazione e partenariato economico tra Algeria e Italia al di fuori del settore degli idrocarburi. Il forum riunirà rappresentanti delle due istituzioni e operatori economici algerini e italiani attivi nei settori della produzione di ricambi auto, agroalimentare, industria tessile, turismo, telecomunicazioni e digitale. “Questo evento si inserisce nella dinamica cooperazione tra Algeria e Italia, segnata di recente dall'intensificarsi delle visite ad alto livello tra i funzionari dei due Paesi e dal comune desiderio di elevarli al massimo livello in tutti i settori di comune interesse”, ha proseguito la nota, secondo la quale sono attesi oltre cento partecipanti per lo sviluppo di almeno 20 progetti di investimento e partenariato. A margine del forum sono attesi alcuni incontri bilaterali per la finalizzazione dei progetti. ”Il forum si inserisce nel quadro del rafforzamento della cooperazione tra le associazioni di categoria dei due Paesi coinvolgendo gli imprenditori della comunità algerina in Italia nel processo di sviluppo nazionale”, conclude la nota.(Ala)