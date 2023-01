Lombardia 2023: Rizzi a Rozza, le sue critiche al 'piano casa' sono da campagna elettorale, poteva esprimerle invece di astenersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A differenza della consigliera del Pd Rozza, che s'impegna in futili diatribe da campagna elettorale, io penso e lavoro per chi vive nelle case popolari. Tutto dimostrato dalle azioni portate avanti. Ma un dubbio ce l'ho. Perché al momento del voto sul Piano Casa in Consiglio regionale si astenne e non manifestò tutte queste osservazioni? Delle due l'una: la Rozza o mentì allora o mente oggi proprio a ridosso del voto. Noi ci teniamo invece a non lasciare indietro nessuno". Lo afferma in una nota l'assessore lombardo alla Casa Alan Christian Rizzi rispondendo alle dichiarazioni dell'esponente del Pd. (Com)