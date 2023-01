Sanità: Prefettura Roma rafforza i controlli negli ospedali della Capitale e della provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della riunione odierna del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Bruno Frattasi, è stato disposto un nuovo piano di sicurezza che riguarda i presidi di polizia posti all’interno degli ospedali ubicati nella città di Roma e nell’area metropolitana (Anzio, Nettuno e Civitavecchia). Lo comunica, in una nota, la Prefettura di Roma. Saranno 18 – prosegue la nota – secondo il piano messo a punto dalla Questura di Roma, i presidi che verranno riattivati e che rimarranno operativi dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 20, con un operatore per ogni turno e con possibilità di protrarre l’orario di servizio fino alle ore 23, in base a un programma di lavoro straordinario. Nelle fasce serali e notturne, invece – chiarisce la nota – sarà comunque assicurato un servizio di vigilanza con le autoradio delle Forze di polizia che effettueranno, presso i vari nosocomi, frequenti passaggi e soste. Sono diversi gli ospedali di Roma per i quali da domani opererà il nuovo dispositivo: dal Sant’Andrea al San Camillo, dal Campus Bio Medico al San Giovanni, dal Grassi al San Filippo Neri. La decisione assunta quest’oggi, in sede di Comitato – conclude la nota - dà seguito e concreta applicazione alle direttive del ministro Piantedosi in merito alla particolare attenzione da rivolgere alle esigenze di sicurezza dei presidi ospedalieri spesso teatro di incresciosi episodi di violenza. (Com)