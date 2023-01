Egitto: governo aumenta prezzo approvvigionamento grano locale di oltre il 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha fissato il prezzo di approvvigionamento del grano a 1.250 sterline egiziane (42,23 dollari) per ardeb (150 chilogrammi) per la stagione 2023. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Mostafa Madbouly in una conferenza stampa trasmessa dall’emittente di Stato. Il nuovo prezzo è superiore di oltre il 40 per cento rispetto a quello della scorsa stagione che si aggirava tra le 865-885 sterline egiziane, a seconda dei livelli di purezza, e del 25 per cento superiore al prezzo iniziale fissato ad agosto. L'Egitto ha dovuto affrontare livelli di inflazione record a seguito di svalutazioni valutarie. Il paese mira a procurarsi circa 4 milioni di tonnellate di grano nella prossima stagione che inizierà ad aprile, ha dichiarato questa settimana il ministro dell'Approvvigionamento Ali Moselhy. L'anno scorso il governo ha dichiarato di aver acquistato 4,2 milioni di tonnellate, il 30 per cento in meno rispetto all'obiettivo iniziale di 6 milioni di tonnellate, ma superando i livelli del 2021. In seguito all'invasione russa dell'Ucraina, l'Egitto, uno dei maggiori importatori di grano al mondo, ha fatto affidamento sul proprio raccolto interno di fronte all'aumento dei prezzi internazionali e all'interruzione degli acquisti nel Mar Nero. Da allora ha aumentato le sue importazioni di grano e attualmente dispone di riserve strategiche di grano che coprono 4,5 mesi di consumo. Il governo egiziano fornisce pane fortemente sovvenzionato a più di 70 milioni dei suoi 104 milioni di cittadini.(Cae)