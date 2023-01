© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene all'inaugurazione della nuova ala della stazione di Porta Garibaldi.Stazione Porta Garibaldi (ore 10:30)Gli assessori regionali all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi e al bilancio e finanza Davide Caparini intervengono alla presentazione della prima cava dismessa riconvertita a bacino idrico per la difesa del territorio e per l'uso irriguo.Bargnana di Castrezzato, ingresso da via Sant'Anna – Rovato/ Bs (ore 11)VARIEQuarta edizione dell'evento ideato da Nicola Porro "La Ripartenza, liberi di pensare". Intervengono, tra gli altri,Luigi Ferraris, amministratore delegato Gruppo FS Italiane; Mario Abbadessa, senior managing director & country head Hines Italy; Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale di Terna; Davide Tabarelli, Fondatore e Presidente di Nomisma Energia; Stefano Saglia, Consigliere di Arera; Gianfilippo Mancini, CEO di Sorgenia; Stefano Rebattoni, Amministratore Delegato di IBM Italia.; Michele Crisostomo, Presidente di Enel; Ugo Brachetti Peretti, Presidente IP; Fabrizio Di Amato, Presidente di Maire Tecnimont; Mauro Micillo, Responsabile IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo; Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di A2a. A conclusione dell'evento si tiene un incontro con Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.IBM Studios, Piazza Gae Aulenti, 10 (ore 11)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene alla Fiera di San BassianoPro Loco, Piazza Broletto, 1 Lodi (ore 12:15)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene alla presentazione delle liste del centro-destraBar Motta, C.so Umberto, 44 (ore 13)Il leader del Terzo Polo Carlo Calenda interviene alla presentazione del libro "Non dobbiamo salvare il mondo" del giornalista Francesco Vecchi. Oltre all'autore e al segretario di Azione, partecipano Ferruccio de Bortoli e Chicco Testa.Galleria Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele II (ore 16)Il leader del Terzo Polo Carlo Calenda insieme alla vicepresidente della Federazione Azione - Italia Viva, Elena Bonetti, presenta a Pavia i candidati del Terzo polo alle elezioni regionali lombarde del 12-13 febbraio.Sala dell'Annunciata, Piazza Petrarca 3/4 (ore 19)MONZALa Provincia di Monta e della Brianza incontra i giornalisti in occasione delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali. È previsto il report delle attività di Polizia nell'anno 2022, la presentazione di nuove dotazioni e la cerimonia di conferimento degli encomi agli agenti della Polizia ProvincialeProvincia di Monza e della Brianza, Sala Dell'Oro - 1° Piano, Via Grigna, 13 Monza (ore 11)(Rem)