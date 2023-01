Ue: gruppo S&D esclude europarlamentare Marc Tarabella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo S&D ha comunicato, tramite un messaggio Twitter, di aver deciso di escludere l'europarlamentare Marc Tarabella. "Il gruppo S&D ha deciso all'unanimità di escludere Marc Tarabella come membro, in conformità con l'articolo 2.6 del nostro Regolamento. Andrea Cozzolino si è precedentemente autoescluso, pertanto, per la durata dell'indagine in corso, entrambi i membri passeranno al gruppo dei Non iscritti", si legge nel tweet del gruppo S&D. (Beb)