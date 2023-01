Egitto: premier Madbouly, valore export sale a 53,8 miliardi di dollari nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 le esportazioni egiziane hanno raggiunto un valore di 53,8 miliardi di dollari rispetto ai 45 miliardi di dollari dell'anno scorso. Lo ha annunciato il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, in una conferenza stampa. Il primo ministro ha assicurato nella conferenza stampa che il governo ha un piano chiaro per trovare risorse in dollari per prevenire qualsiasi deficit e colmare il divario esistente durante il 2023.(Cae)