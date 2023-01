Imprese: accordo di collaborazione tra Ceip e Dri d'Italia per decarbonizzazione settore siderurgico italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo contempla, inoltre, una cooperazione finalizzata all’individuazione di soluzioni tecnologiche innovative per la produzione e trasformazione di materiale ferroso da destinare all’industria siderurgica. Dri d’Italia è la società controllata dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia) a cui il governo e il Parlamento, con la legge numero 175 del 2022, hanno affidato il compito e le relative risorse economiche per realizzare impianti di direct reduced iron (preridotto), alimentati a idrogeno, al fine di sostenere il processo di decarbonizzazione del settore siderurgico italiano. Ceip è un consorzio promosso da Federacciai e costituito da produttori italiani di acciaio che utilizzano forni ad arco voltaico. (Rin)