Usa-Armenia: Blinken sente premier Pashinyan, focus su Nagorno-Karabakh

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan. Il capo della diplomazia di Washington, riferisce una nota, ha elogiato le autorità di Erevan per l’impegno nel tentare di raggiungere un accordo di pace che porti alla cessazione delle ostilità con l’Azerbaigian, ribadendo la preoccupazione Usa per la crisi umanitaria in corso nella regione del Nagorno-Karabakh. (Was)