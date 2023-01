Decreto Ischia: M5s, governo antitesi del coraggio, si cambi passo su interventi anti dissesto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al decreto Ischia, “nonostante la decisione del governo di respingere in modo netto tutte le nostre proposte e i diversi contributi che avevamo messo in campo, abbiamo comunque deciso di astenerci e non di votare in modo contrario perché la tragedia di Ischia è una ferita troppo fresca e l'approccio a un provvedimento simile richiedeva massimo senso di responsabilità. Rileviamo però che questo governo si conferma l'antitesi del coraggio, visto che le risorse stanziate sono del tutto insufficienti”. Così in una nota i deputati M5s in commissione Ambiente Ilaria Fontana, Patty L'Abbate, Daniela Morfino, Agostino Santillo e Giorgio Fede. “Rinnoviamo però il nostro atteggiamento costruttivo: se l'esecutivo Meloni deciderà di cambiare passo e di approntare misure robuste nel contrasto al dissesto idrogeologico, il M5s continuerà a fare la sua parte. Al netto della brutta pagina di speculazione politica dello scorso autunno, quando con le ricerche dei dispersi ancora in corso c'era chi lanciava una crociata contro Giuseppe Conte su un inesistente condono per Ischia risalente al 2018. La maggioranza - aggiungono i deputati M5s - sappia che sulla messa in sicurezza del territorio rimarremo sempre attivi e propositivi. Parliamo di una delle emergenze più eclatanti del paese, visto che nel 94 per cento dei comuni ci sono aree a rischio. Quindi auspichiamo una presa d'atto e una vera inversione di rotta anche rispetto al taglio dei fondi anti-dissesto della legge di Bilancio". (Rin)