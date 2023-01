Carceri: Baglio (Pd), su garante ricostruzioni fantasiose, avviata trasparente e regolare procedura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio, in una nota, dichiara: "La ricostruzione fatta dai consiglieri capitolini M5s e Lista Civica Raggi sul Garante delle persone private della libertà personale è completamente priva di fondamento e ignora le regole fondamentali di una procedura di selezione ancora in corso. Dopo un lavoro di condivisione e di recepimento degli indirizzi approvati dalla conferenza dei garanti territoriali, l'Assemblea Capitolina - spiega la capogruppo del Pd in Campidoglio - ha approvato a settembre il nuovo regolamento sul Garante. Un regolamento innovativo che tra le novità più importanti introdotte prevede la scelta del Garante tramite elezione in Assemblea capitolina e non più la nomina, un segno di maggiore autonomia e indipendenza della figura istituzionale a tutela dei diritte delle persone private della libertà personale. A maggio del 2022 - spiega Baglio - è scaduto il mandato della Garante in carica e il sindaco Gualtieri ha provveduto alla proroga della nomina, in attesa dell'approvazione del nuovo Regolamento che ha rafforzato il ruolo e le funzioni di tale figura, consentendo a Roma di fare importanti passi in avanti sui diritti delle persone, uomini e donne, private della libertà. Il 23 dicembre scorso si è chiuso l'avviso di selezione ed ora è in corso la fase di approfondimento e studio delle candidature, in vista dell'elezione che avverrà in Assemblea capitolina. Le ingerenze su un tema così importante e delicato appaiono assolutamente pretestuose, immotivate, e anche poco rispettose di tutti i candidati ammessi", conclude Baglio. (Com)