Olocausto: Romeo (Lega): bene approvazione ddl per non dimenticare sterminio

23 luglio 2021

- Grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità in Senato del ddl Viaggi nella memoria. “Con il voto di oggi, al quale auspichiamo possa seguire in breve tempo l'approvazione finale alla Camera, viene istituito un fondo che incentiva nelle scuole i viaggi nei campi di concentramento nazisti per tenere viva la memoria di uno sterminio che non possiamo dimenticare, a partire dalle nuove generazioni. Ringrazio tutti i senatori e il governo per aver compreso l'importanza di sostenere queste iniziative nelle scuole, affinché tragedie del genere non accadano mai più". Così in una nota Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e relatore del provvedimento. (Rin)