Ucraina: da Biden condoglianze per morte Monastyrskyy, era un patriota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso il suo cordoglio per la morte del ministro dell’Interno ucraino, Denys Monastyrskyy, deceduto a seguito dello schianto di un elicottero avvenuto questa mattina a Brovary. In una nota, il presidente Usa ha fatto le sue condoglianze alle famiglie di tutte le vittime, inclusi i civili rimasti uccisi o feriti a seguito dell’incidente. “È una tragedia: il ministro Monastyrskyy e il suo staff sono sempre stati in prima linea a difesa della democrazia ucraina, lavorando per portare avanti un processo di riforma teso a rafforzare le istituzioni nazionali”, ha detto, definendo il ministro dell’Interno “un vero patriota”. (Was)