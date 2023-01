Ita: Fit-Cisl, governo coinvolga parti sociali su offerta Lufthansa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendiamo atto che oggi è stata finalizzata l'offerta di Lufthansa come partner industriale di Ita, tuttavia, pur non entrando nelle valutazioni di merito poiché non abbiamo nessuna pregiudiziale nei confronti della compagnia aerea tedesca, “non ci esimiamo da quelle di metodo: il governo a questo punto ci convochi per illustrare gli obiettivi del Piano industriale e i conseguenti possibili effetti commerciali e sociali della operazione”. È quanto dichiara la Fit-Cisl in una nota che prosegue: "Non possiamo limitarci a valutazioni sui benchmark salariali del personale del futuro gruppo industriale. Sarà indispensabile massima chiarezza sulla missione affidata a Ita – continua la nota – sul suo consolidamento, sui piani di sviluppo e, conseguentemente sugli effetti che avrà sull'occupazione e la capacità di connettere l'Italia con il suo grande patrimonio di risorse naturali e industriali con il resto del mondo, sia con adeguato traffico passeggeri che merci, un asset profittevole, quest'ultimo, da potenziare e valorizzare". (segue) (Rin)