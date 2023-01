Ita: Fit-Cisl, governo coinvolga parti sociali su offerta Lufthansa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confidiamo – spiegano dalla Federazione dei trasporti cislina – che nel confronto in programma venerdì prossimo tra l'azienda e le parti sociali, ci siano delle risposte concrete in termini di adeguamenti salariali di tutto il personale in forza alla compagnia, sia di terra che di volo, e, soprattutto, dei piani di assunzione delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente in cassa integrazione che attendono di rientrare nel ciclo produttivo". "Ita se ben organizzata, con un piano industriale strutturato e competitivo e con le giuste alleanze commerciali, anche con aziende che operano in altre modalità di trasporto, non solo può offrire prospettive di sviluppo occupazionale ma rappresentare un'occasione di rilancio per l'intero settore del trasporto aereo che è strategico per l'economia nazionale, atteso che c'è un indotto notevole", conclude la nota. (Rin)