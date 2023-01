Camera: Lucaselli (Fd’I), prerogative parlamentari rappresentano democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In quest'Aula non siamo magistrati ma siamo parlamentari: abbiamo una responsabilità, abbiamo il dovere di tutelare tutto ciò che a nostro avviso va tutelato. “Ed è questo che ha fatto il collega Fidanza. Noi concordiamo con le conclusioni a cui è pervenuta la giunta sull'insindacabilità che sono in pieno rispetto con i principi costituzionali. Siamo profondamente convinti che le prerogative dei parlamentari rappresentino la libertà e la democrazia e questo principio non può essere intaccato". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli, capogruppo in commissione Bilancio a Montecitorio. (Rin)