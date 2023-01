Sanità: al ministero tavolo su approvvigionamento farmaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell’incontro di oggi, il tavolo ha messo in evidenza l’importanza della comunicazione tempestiva e trasparente nei confronti dei cittadini e di come sia cruciale, in tal senso, il dialogo tra professionisti sanitari e, in particolare, medici prescrittori e farmacisti. “Siamo molto contenti della presenza quest’oggi, a questo tavolo, anche dei medici di medicina generale” ha proseguito Gemmato, che ha concluso: “Il loro ruolo è, infatti, importantissimo per sensibilizzare il cittadino circa le valide alternative terapeutiche e all’uso di farmaci equivalenti. Sappiamo, inoltre, quanto l’interazione tra medico e farmacista sia fondamentale per fornire al paziente alternative immediate in fase di prescrizione medica, da un lato, e di disponibilità in farmacia, dall’altro”. I rappresentanti della filiera riportano che la situazione è già in miglioramento, tuttavia convengono sulla importanza di una maggiore sensibilizzazione a un ricorso ai medicinali equivalenti, da promuovere con una campagna di comunicazione ad hoc. (Rin)