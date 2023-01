Balneari: Gasparri-Bergamini (FI), si lavori per soluzione di buon senso che accolga istanze categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le imprese balneari rappresentano un tessuto importante della nostra economia. “Si avvii un confronto proficuo e un dialogo costruttivo con le associazioni di categoria del settore per arrivare quanto prima ad una soluzione ragionevole. Se è vero che il turismo è un fattore di crescita della nostra economia si lavori per arrivare ad una soluzione rapida e di buon senso". Lo dichiarano, in una nota congiunta, i parlamentari di Forza Italia, Maurizio Gasparri e Deborah Bergamini. “Ci troviamo - aggiungono - di fronte a realtà, spesso a conduzione familiare, che danno lavoro a molte persone, che hanno fatto investimenti negli anni per offrire servizi sempre più adeguati e che rappresentano uno straordinario volano per il nostro turismo. Ribadiamo, dunque, la assoluta necessità di trovare un punto di incontro ed una soluzione fattiva e operativa che tuteli queste imprese ed è per questo che Forza Italia ha presentato due emendamenti al Dl milleproroghe, a firma Gasparri, per rinviare le scadenze previste dal decreto concorrenza varato dal governo Draghi. Si tratta di concedere un tempo congruo, che avvii una mappatura delle nostre coste e spiagge, che rappresentano un unicum al mondo. Non possiamo in nome di una irragionevole Europa - concludono Gasparri e Bergamini - non tenere in considerazione la specificità del nostro territorio, del valore straordinario delle nostre imprese balneari”. (Rin)