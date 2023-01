Tlc: Cioffi (M5s), rete sia presidiata da Cdp in direzione autonomia strategica europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle “ritiene che il progetto di una rete nazionale di telecomunicazioni debba presupporre il controllo pubblico in mano a Cdp (Cassa depositi e prestiti), che già oggi, attraverso la controllata Cdp Reti, svolge un ruolo di presidio su altre reti come quella di trasmissione dell'energia elettrica e quella del gas”. Lo comunica in una nota Andrea Cioffi, componente del Comitato M5s sulla transizione ecologica e già sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico. “Sosteniamo da sempre questa posizione, con grande coerenza, e confidiamo che, oltre gli annunci, il governo abbia la capacità e la forza di confrontarsi davvero con Tim e con Cdp alla fine di arrivare a una società della rete che veda Cdp saldamente al comando. Ma ci permettiamo di dire che, a maggior ragione in questa nuova fase storica e geopolitica, l'ambizione deve essere ben maggiore e deve guardare alla realizzazione di una vera sovranità e autonomia strategica europea anche in questo delicatissimo settore”, sottolinea Cioffi, che aggiunge: “Per questo auspichiamo che Cdp possa unire le forze con le omologhe società europee, ovvero la tedesca Kfw e la francese Cdc, per un presidio pubblico-strategico sulle importantissime reti e dorsali che attraversano il nostro continente. Anche da qui passa il futuro di una nuova Unione europea, che non rischi la fine del vaso di coccio tra Usa e Cina". (Rin)