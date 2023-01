Cinema: il 21 gennaio serata lancio quarta edizione premio "Meno di Trenta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meno di Trenta", il premio dedicato ad artisti di cinema e serie tv sotto i trent’anni, si avvicina alla quarta edizione e annuncia alcune importanti novità. L’attenzione al talento poliedrico dei nuovi artisti under 30 del panorama cinematografico e audiovisivo italiano - si legge in una nota - sarà ancora più mirata, e saranno prese in considerazione le performances teatrali, le partecipazioni a cortometraggi e le esperienze di doppiaggio. La serata di lancio sarà sabato 21 gennaio al teatro Vascello di Roma, eccellenza culturale nel panorama nazionale ed internazionale nonché laboratorio di sperimentazione e innovazione. A fare gli onori di casa sarà la direttrice artistica del teatro Vascello Manuela Kustermann - figura fondamentale del teatro di ricerca - che consegnerà alcuni premi speciali dedicati ad artisti under 30 che si sono distinti negli ultimi mesi in ambito teatrale, e scelti direttamente dalla direzione artistica del Vascello; i premi "Miglior Meno di Trenta - Teatro" saranno assegnati a Matilde Bernardi, Michele Eburnea, Emanuele Linfatti ed Evelina Rosselli. La direzione artistica di Meno di Trenta (composta dai giornalisti Stefano Amadio e Silvia Saitta) assegnerà inoltre i primi premi speciali della quarta edizione: "Miglior Meno di Trenta Cinema&Serie tv" a Vincenzo Crea (giovanissimo attore che continua a dimostrare, da diversi anni, grande intensità e spessore sia sul grande schermo - come di recente in "Padre Pio" di Abel Ferrara - sia nella serialità televisiva come in "Tutto chiede salvezza", di Francesco Bruni, nel ruolo di Gianluca), e "Miglior Meno di Trenta Next Generation" a Yothin Clavenzani (che nel film "Notte Fantasma", di Fulvio Risuleo, in un ruolo da protagonista ricco di sfumature, ha saputo rappresentare al meglio le difficoltà della nuova generazione under 30). (segue) (Com)